Snam sale a Piazza Affari all'indomani del piano. Analisti alzano i target

Snam

Equita

Intermonte

Mediobanca

Deutsche Bank

HSBC

Snam

(Teleborsa) -per il titolo, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, all'indomani della presentazione del, che viene promosso dagli analisti.Da arrivato unda Hold, con target price alzato a 5,6 euro per azione da 5,3 euro, grazie alla sostenibilità del profilo di crescita della società (mid-single-digit su EBITDA e EPS), unito a remunerazione e valutazione interessanti (dividend yield medio 7,5% nel 2025-29, con una valutazione attuale a premio sulla RAB inferiore al 10%).Secondo, il nuovo piano di Snam le consentirà di "derivanti dagli attuali sviluppi geopolitici, generando al contempo valore a lungo termine attraverso il consolidamento del ruolo dell'Italia come hub europeo chiave e promuovendo il processo di transizione energetica".Tra gli altri broker,ha incrementato ilda 5,30 a 5,40 euro per azione,da 5,50 a 5,70 euro per azione,da 4,9 a 5 euro per azione., con un, con una delle migliori performance del FTSE MIB nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,429 e successiva a 4,504. Supporto a 4,354.