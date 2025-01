Chevron avvia produzione nell'ampiamento del maxi giacimento in Kazakistan

Chevron

(Teleborsa) -, importante azienda petrolifera statunitense, ha annunciato che la sua affiliata al 50 percento Tengizchevroil LLP (TCO) ha avviato la produzione di petrolio presso il suo Future Growth Project (FGP) situato nel giacimento petrolifero di. L'espansione del FGP mira ad aumentare la produzione di petrolio greggio di"Il primo petrolio presso il Future Growth Project è l'ultimo di una serie di traguardi di sviluppo, tra cui nel Golfo del Messico e nel Permiano, che dovrebberoper l'azienda e generare valore per gli azionisti Chevron", ha affermato Mark Nelson, vicepresidente di Chevron.Il giacimento petrolifero di Tengiz, situato nel Kazakistan occidentale, è classificato come ile il più grande giacimento di produzione a trappola singola esistente.Tengizchevroil LLP è unakazaka di proprietà di Chevron, al 50 percento; KazMunayGas, al 20 percento;, 25 per cento; e Lukoil, 5 per cento.