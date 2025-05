Chevron, l'utile scende come d'attese a 3,5 miliardi di dollari nel primo trimestre

Chevron

Hess

(Teleborsa) -, azienda petrolifera statunitense, ha registrato undi 3,5 miliardi di dollari (2,00 dollari per azione) per il, rispetto ai 5,5 miliardi di dollari (2,97 dollari per azione) del primo trimestre del 2024. Il trimestre include una perdita netta di 175 milioni di dollari relativa alle riserve legali e un onere fiscale dovuto alle variazioni dell'imposta sugli utili energetici nel Regno Unito, parzialmente compensate dalla valutazione al fair value delle azioni di. Gli effetti dei cambi hanno ridotto l'utile di 138 milioni di dollari.L'è stato di 3,8 miliardi di dollari (2,18 dollari per azione) nel primo trimestre del 2025 (in linea con le stime degli analisti), rispetto a un utile rettificato di 5,4 miliardi di dollari (2,93 dollari per azione) nel primo trimestre del 2024."Questo trimestre ha riflesso una solida esecuzione e progressi costanti nel nostro obiettivo di generare un valore superiore per gli azionisti - ha dichiarato il- Negli ultimi tre anni, Chevron ha restituito agli azionisti oltre 78 miliardi di dollari di liquidità. Nonostante le mutevoli condizioni di mercato, il nostro portafoglio resiliente, il solido bilancio e la costante attenzione alla disciplina del capitale e dei costi ci consentono di raggiungere una crescita del flusso di cassa libero leader del settore entro il 2026".In, a seguito del completamento del Future Growth Project (FGP) presso la società affiliata Tengizchevroil (TCO), la produzione è aumentata fino a raggiungere la capacità nominale. Negli, la produzione nel Bacino Permiano è cresciuta grazie a una maggiore efficienza, il primo giacimento di petrolio è stato recentemente completato nel progetto Ballymore nel Golfo d'America, nei tempi e nei budget previsti, e la società ha ceduto una quota di maggioranza dei suoi asset di gas nell'East Texas.