Eurozona, indici PMI: a gennaio l'attività economica torna a crescere

(Teleborsa) -questo si evince dall'analisi dei dati previsionali dell'indagine PMI di S&P Global e Hamburg Commercial Bank. Il. I segnali di miglioramento dell'attività hanno portato l'occupazione ad un livello vicino alla stabilizzazione. Nel frattempo, i costi sono fortemente aumentati, con un tasso di inflazione che ha toccato il valore più alto in 21 mesi. A loro volta, anche le aziende hanno incrementato i prezzi di vendita ad un tasso maggiore.Secondo le stime preliminari, l'indiceè salito a 46,1 punti da 45,1, risultando superiore ai 45,6 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività. Diminuisce invece il, che scende a 51,4 punti rispetto ai 51,6 punti precedenti e si confronta con i 51,4 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 50,2 punti dai 49,6 precedenti, sopra i 49,7 attesi.Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 44,1 da 42,5 punti, contro un consensus di 42,7 punti e un miglioramento del PMI sevizi a 52,5 da 51,2 (sopra il 51,1 atteso). In, il PMI manifatturiero aumenta a 45,3 da 41,9 (42,4 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 48,9 da 49,3 (era atteso 49,3)."L'- ha detto, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank - Dopo due mesi di contrazione, il settore privato è timidamente ritornato crescere. La resistenza del settore manifatturiero si è un po' attenuata, mentre il settore dei servizi continua a segnare una moderata espansione. La Germania ha esercitato un ruolo importante nel miglioramento dell'economia dell'eurozona, con l'indice composito che è tornato in territorio di crescita. Al contrario, l'economia francese è rimasta in contrazione"."Con una svolta sorprendente, l'occupazione nel settore dei servizi è aumentata nettamente rispetto a dicembre, quando era cresciuta a malapena - ha aggiunto - È anche, ridottosi o sostanzialmente risultato stagnante negli ultimi quattro mesi, sia ora tornato a crescere. Tuttavia, la situazione rimane fragile poiché il livello del lavoro inevaso si è nuovamente ridotto e lo stesso vale per le nuove commesse estere, incluso il turismo".