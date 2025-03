Dati Nielsen Ad Intel: "Mercato pubblicitario parte in positivo nel 2025"

(Teleborsa) - Gli investimenti pubblicitari in Italia chiudono il mese a +1,7%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento di gennaio 2025 si attesta a +0,5%. È quanto emerge dai"L'anno 2025 parte bene con il mese di gennaio a +1,7% rispetto a gennaio 2024. Certamente il 2025 è un anno che si dovrà confrontare con un super 2024 ricco dei grandi eventi sportivi che l'hanno caratterizzato – sottolinea–. Inoltre dobbiamo considerare il difficile clima macroeconomico, innescato dalle tensioni geopolitiche e commerciali, in particolare dai dazi USA e dalle loro ripercussioni sui mercati. Questa situazione deve essere attentamente monitorata per capire le sue ripercussioni sulle decisioni di investimento, nel mese di febbraio notiamo infatti già un primo calo dei dati relativi alla fiducia delle imprese".Relativamente ai singoli mezzi,è in crescita del +1,8% a gennaio 2025. Isono in calo del -8,7%, mentre icrescono dell'11,1%. In calo la, -1,3%. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la ril mese di gennaio 2025 chiude con un +3,5% (3,7% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo perche a gennaio 2025 cresce del +4% e per il+38,5%. In negativo invece ila gennaio -21%.Sonoil contributo maggiore è portato da Finanza/Assicurazioni (+43,3%), Bevande/Alcoolici (+27,6%) e Abitazione (+19,1%). In calo a gennaio gli investimenti di Distribuzione (-13,4%), Telecomunicazioni (-17,9%) e Turismo/Viaggi (-20%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, a gennaio 2025 l'andamento positivo di Media/Editoria (+14,7%) e Gestione casa (+16,3%)."Si evidenzia l'andamento positivo del settore Finanza/Assicurazioni che, dopo 4 mesi in decremento, torna a crescere sensibilmente (+43,3%). Il maggior contributo alla crescita – sottolinea– è dato dalle categorie Plastic cards/Digital Wallet e Assicurazioni che vedono Ing Direct, Allianz direct e Telepass tornare ad investire nel 2025".