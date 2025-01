Eventi e scadenze del 24 gennaio 2025

Lunedì 20/01/2025

Venerdì 24/01/2025

American Express

(Teleborsa) -- Al 55° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Collaboration for the Intelligent Age", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno quasi 3.000 leader provenienti da oltre 130 paesi e 350 esponenti governativi, tra cui 60 capi di stato e di governo- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi09:30 -- Villa Lubin, Roma - L'evento, organizzato dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) riunirà rappresentanti del Comitato Economico e Sociale Europeo, dei Consigli Economico Sociali di Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna, esperti del settore ed esperti universitari09:45 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Panama, José Raúl Mulino Quintero11:00 -- Palazzo di Giustizia, Roma - La cerimonia dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione avviene alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Partecipa alla cerimonia il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e le più alte cariche dello Stato. Interverrà il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco11:00 -- Circolo del Tennis Foro Italico, Roma - Presentazione del Rapporto Sport 2024, l'analisi di sistema condotta da Sport e Salute e ICSC basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata. Focus su: "PIL dello Sport", "Domanda-Offerta di Sport" e "Investimenti e Impatto sociale". Sarà presente il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi11:00 -- Il Presidente della BCE, Christine Lagarde partecipa al Dialogo con gli Stakeholder "The global economic outlook" durante il World Economic Forum di Davos11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di dicembre 202415:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica- Comunicazione BOT- Risultati di periodo