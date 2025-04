New York: andamento sostenuto per American Express

famoso gruppo delle carte di credito

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 3,31%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 247 USD con tetto rappresentato dall'area 253,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 243,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)