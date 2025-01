Banco BPM, Banca Ifigest e Sace al fianco di Moncada Energy Group per accelerare sviluppo energie rinnovabili

Banco BPM

(Teleborsa) -, con la garanzia di, hanno sottoscritto, in qualità di banche finanziatrici, unin favore di, società specializzata nel settore delle energie rinnovabili controllata da, per un importo complessivo pari aIl finanziamento è stato garantito da SACE mediante lae ha previsto l’erogazione di risorse finalizzate a finanziare i costi sostenuti in full-equity dal Gruppo Moncada nel corso dell’anno 2024 per realizzare settelocalizzati incon una capacità complessiva installata totale pari a 33 MW. Tali impianti sono stati oggetto di un contratto di(Power Purchase Agreement) sottoscritto con, parte di Axpo Group, leader internazionale nel trading energetico e nella commercializzazione di energia solare ed eolica."Banco BPM - dichiara, responsabile Mercato Corporate Milano di Banco BPM - ha scelto di affiancare il Gruppo Moncada perché riconosce nei progetti di imprese virtuose che puntano alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica un importante impulso al progresso del tessuto economico e sociale. La nostra Banca conferma l’attenzione verso questi temi attraverso azioni concrete, specializzazione dei propri professionisti e diversificazione nell’offerta di soluzioni di finanziamento a supporto di aziende con cui condividiamo la sensibilità verso la transizione green del Paese. Vogliamo continuare a consolidare la leadership nel segmento aziende supportandone le azioni di crescita"."Con questa iniziativa – commenta, Amministratore Delegato di Banca Ifigest - il Gruppo Moncada torna sul mercato del debito con una solida operazione di project finance che beneficia di un contratto strutturato di PPA di lungo termine che ne ottimizza le condizioni. Il Gruppo Banca Ifigest ha assistito il cliente tramite L&B Partners SpA come advisor finanziario nella strutturazione del finanziamento e nella complessa riorganizzazione societaria”."Per il Gruppo Moncada è un ulteriore passo avanti nell’impegno quasi trentennale nella produzione di energia rinnovabile” - aggiunge, Amministratore Unico di Moncada Energy Group –. Questi ulteriori 30 MW di potenza istallata si aggiungono ai 115 MW già in operation e segnano un importante punto di partenza che interviene dopo anni complicati per il nostro Gruppo che hanno visto, da un lato, un prolungato periodo di mantenimento senza nuovi investimenti e, dall’altro, un obbligato cambio di governance che - da oggi e sino al 2026 - conta di avviare un nuovo ciclo d’investimenti finalizzato a raddoppiare e diversificare la potenza installata con la realizzazione di iniziative in gran parte già cantierabili. La firma di un PPA con Axpo Italia S.p.A. della durata di 7 anni consolida ulteriormente il rapporto pluridecennale con quest’ultima"."Partecipare a progetti finalizzati ad incentivare la nascita di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile in Italia è una parte sostanziale dell’impegno di Axpo. In Europa così come nel nostro Paese - dichiara, Head of Origination & Structured Products di Axpo Italia –. Quella con Gruppo Moncada è una partnership strategica che si fonda sull’intento condiviso di garantire sicurezza e sostenibilità al sistema energetico nazionale valorizzando al meglio soluzioni contrattuali, come i Power Purchase Agreement (PPA) di cui, come Axpo, siamo tra i massimi esperti in Europa. Questo genere di strumento, data anche la sua capacità di rendere più agevole il percorso di finanziarizzazione di nuove infrastrutture, rappresenta una soluzione concreta per veder crescere la capacità produttiva di energia pulita senza aggravi sul bilancio Pubblico e compartecipare al raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti".