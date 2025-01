MPS-Mediobanca, Barclays si aspetta volatilità. Non escluse sinergie negative

Barclays

(Teleborsa) - Gli analisti disi aspettano che ledi, siano. In particolare, sottolineano che, per ora, la mancanza di chiarezza su una strategia specifica su Mediobanca rimane un punto debole ed espone il prezzo delle azioni MPS alla volatilità nel medio termine.Viene ricordato che MPS ha affermato di voler creare la terza banca italiana più grande combinando le linee di business complementari di Mediobanca (CIB, WM, CB) con la propria (retail e corporate banking). Invece di una fusione legale completa di entità, l'amministratore delegato di MPS ha affermato durante la call che desidera mantenere il marchio Mediobanca per le sue linee di business esistenti. "Ma in effetti, a causa di questa complementarietà, i driver di creazione di valore e in generale la strategia MPS su Mediobanca non sono ancora chiari - si legge nella ricerca - L'uso di DTA da parte di MPS potrebbe accelerare, e la sua capacità di distribuzione del capitale potrebbe migliorare creando un'entità più grande, ma(su cui si potrebbero ottenere anche sinergie più evidenti)".Le sstimate ante imposte a regime sono pari a circa 300 milioni di euro (18% della base di costo di Mediobanca), mentre le sinergie stimate di fatturato ante imposte a regime sono pari a circa 300 milioni di euro (8% della base di fatturato di Mediobanca) o 400 milioni di euro, includendo anche i risparmi sui costi di finanziamento (11% della base di fatturato di Mediobanca).I costi di integrazione pari a circa 600 milioni di euro (al lordo delle imposte) sono il 200% delle sinergie stimate di costo. Dato che Mediobanca non ha una rete di filiali, quindi nessuna sovrapposizione con la rete MPS, le sinergie di costo potrebbero derivare da duplicazioni nelle funzioni di holding e nella sede centrale; l'intera base di costo della funzione di holding di Mediobanca è inferiore a 0,2 miliardi di euro, quindi le sinergie di costo MPS implicano una riduzione completa di questa base di costo e alcuni ulteriori risparmi altrove, il che "sembra(diverse da quelle di MPS)", sottolinea Barclays.Per quanto riguarda le sinergie di fatturato, Barclays comprende gli angoli di cross-selling menzionati da MPS, ma d'altro canto, potrebbero essercidi CIB (per la divisione CIB) o sui consulenti finanziari (per la divisione WM).