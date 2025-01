Newlat Food, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Newlat Food

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+9%) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" in vista dell'imminente offerta di un nuovo bond Gli analisti fanno notare che, già prima dell'acquisizione Princes, Newlat Food vantava un(13 operazioni in 18 anni), con approccio disciplinato in termini di pricing e solida execution in termini di sinergie da costo e da ricavo. Oggi con Princes, Newlat Food vanta un(11 categorie) e un solido posizionamento di mercato.Sinergie, leva operativa e recuperi di efficienza, secondo le stime di Equita, porteranno un 3Y CAGR di EBITDA del 13% nel 2025-27, con un margine in miglioramento di 220bps. La(EBITDA 175-180 milioni di euro) sembra "", e la velocità di uscita implicita del 4Q24 (EBITDA 50 milioni di euro) ben supporta la guidance FY25 (EBITDA 210-220 milioni di euro).Crescita dell'EBITDA, ottimizzazione del circolante (già visibile nei primi due mesi di integrazione) e un profilo di capex limitato, guideranno inoltre una: escludendo il prestito soci utilizzato per l'acquisizione Princes, il management prevede un D/EBITDA 2024 inferiore a 2,5x (da 3,3x combined a fine 2023), in ulteriore miglioramento a 1,36-1,57x nel 2025 e sotto 1x nel 2026.