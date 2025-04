Fiera Milano, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+1%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la" sul titolo dopo l' acquisizione del 51% di Expotrans , società leader in Italia nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali.Gli analisti pensano si tratti di "un, fatto a valutazioni interessanti e coerente con la strategia di crescita della società nel settore dei servizi ancillari alle fiere".Valutano favorevolmente il deal in quanto:che rimangono una parte centrale dell'equity story della società - sulla base dei numeri 2024 sulla base dei numeri pro-forma viene stimato che il contributo dei servizi passerebbe da circa il 30% al 40% del fatturato di gruppo; ci sonocon Expotrans che può accedere ad un ampissimo portafoglio espositori/organizzatori con opportunità di fornire il servizio anche per manifestazioni al di fuori delle strutture di Fiera Milano; consente a Fiera Milano di estendere l'attività al di fuori delle proprie strutture congressuali e fieristiche;di Fiera Milano tra anni pari e anni dispari.