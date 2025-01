S&P alza stime su prezzi del settore immobiliare europeo. Ripresa sopra le attese per l'Italia

(Teleborsa) -hae, in misura minore, per il 2026. L'agenzia di rating ha attuato questa revisione perché la ripresa dei mercati immobiliari europei nel 2024 è stata più rapida e più pronunciata di quanto atteso, in particolare in Italia, Paesi Bassi, Irlanda e Spagna. Ora S&P si attende che i prezzi delle abitazioni nei Paesi oggetto dell'analisi crescerannoUn'offerta limitata, investimenti immobiliari più deboli e una domanda in ripresa hanno contribuito alla rapida ripresa dei prezzi delle case in tutta Europa, si legge in un rapporto. La capacità dirimane limitata dalla carenza di manodopera, sebbene le aziende segnalino alcuni miglioramenti. Latrae vantaggio dalla ripresa dei redditi delle famiglie, dalla crescita della popolazione nella maggior parte dei paesi, in particolare nelle aree urbane, dai livelli di occupazione record nella maggior parte delle economie europee e dal minor debito delle famiglie."La ripresa dei mercati immobiliari europei nel 2024 è stata più rapida e più pronunciata di quanto ci aspettassimo - ha affermato, capo economista EMEA di S&P Global Ratings - A causa di, i prezzi delle case in Europa hanno registrato la ripresa più rapida in Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna e Irlanda nel 2024."Scendendo nei dettagli riguardanti l', S&P afferma che gli effetti del regime di credito d'impostasi stanno attenuando, portando a una normalizzazione della domanda. Ciò è dimostrato dal rimbalzo del prezzo delle case esistenti. Dato il calo della popolazione in età lavorativa, la carenza di manodopera si è attenuata in misura minore rispetto ad altri paesi. L'occupazione non è mai stata così alta e il debito delle famiglie, in relazione al reddito, ha raggiunto il livello più basso in un decennio.Allagando lo sguardo, viene fatto notare che,, nonostante la recente correzione nel 2022-2023 innescata dagli aumenti dei tassi delle banche centrali. Ciò significa che l'aumento dei prezzi delle case ha superato l'aumento dei prezzi al consumo del 20% nel periodo 2019-2024, ma è stato in linea con l'aumento medio dei redditi delle famiglie del 24% nello stesso periodo.S&P che l'allentamento delle politiche monetarie mitigherà il rischio di aumento dei tassi dei mutui, nonostante i recenti aumenti dei rendimenti a lungo termine in tutta Europa. La correlazione tra tassi dei mutui e tassi di riferimento rimane forte.