Telecom Italia, Barclays alza target price e conferma Overweight

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, dopo risultati del primo trimestre del 2025 che sono stati in linea con le stime, con i ricavi da servizi domestici leggermente superiori. In particolare, ha aumentato il TP sulle azioni ordinarie (Overweight) e sulle azioni risparmio (Equal Weight) da 0,40 euro per azione a 0,42 euro per azione.Questo continua a includere circa 0,06 euro per azione legati ai potenziali risultati positivi a cui Telecom Italia è esposta (canone di concessione, earn-out, ecc.). Tuttavia, questo non include alcun beneficio derivante da un potenzialein Italia.Barclays hadopo i risultati del primo trimestre del 2025. Per il gruppo TIM, ha aumentato i ricavi di circa +0,7%/+1,5% per il 2025/2026, l'EBITDA organico del +0,8%/+0,6% e l'EBITDA organico aL del +0,9%/+0,5%. Inoltre, ha aumentato il FCF in modo più significativo, in particolare perché il management ha indicato che gli oneri finanziari potrebbero attestarsi a circa 150 milioni di euro a trimestre (come nel primo trimestre del 2025), ovvero al di sotto delle stime precedenti. Il management ha inoltre segnalato che, sulla base dell'andamento del primo trimestre del 2025, vi era un potenziale rischio al rialzo per la sua guidance sul FCF.