Sage Therapeutics rifiuta l'offerta di Biogen ed esplora alternative strategiche

Sage Therapeutics

Biogen

(Teleborsa) - Il board di, azienda biofarmaceutica statunitense, haper la società. Il board intende valutare un'ampia gamma di opportunità per massimizzare il valore per gli azionisti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una potenziale transazione strategica, una combinazione aziendale o una vendita, si legge in una nota.Contestualmente, Sage ha annunciato che il suo board haricevuta dail 10 gennaio 2025, per acquisire tutte le azioni in circolazione di Sage non ancora possedute da Biogen per 7,22 dollari ad azione.La societàper il processo di revisione, né ha preso decisioni relative a potenziali alternative strategiche in questo momento. Non vi è alcuna garanzia che il processo di revisione strategica della società si tradurrà in una transazione o in un altro risultato strategico.