In profondo rosso Wall Street con continua incertezza sui dazi

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,99% sul; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,78%, scendendo fino a 5.739 punti. Depresso il(-2,79%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-1,82%). Il presidente degli Stati Uniti ha, Si tratta del secondo dietrofront nel giro di pochi giorni, dopo che mercoledì Trump aveva annunciato una deroga di un mese sui dazi del 25% per le case automobilistiche.In buona evidenza nell'S&P 500 il. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,93%),(-2,65%) e(-2,17%).del Dow Jones,(+3,24%),(+2,47%),(+1,42%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,28%.scende del 3,68%. Calo deciso per, che segna un -3,55%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,01%.(+4,48%),(+3,81%),(+2,91%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -26,94%. Sensibili perdite per, in calo del 19,81%. In apnea, che arretra del 9,43%. Tonfo di, che mostra una caduta del 9,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4%; preced. 4%)14:30: Variazione occupati (atteso 156K unità; preced. 143K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,61 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 221K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%).