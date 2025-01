Antitrust, sanzioni per 3,5 milioni a Mulpor e IBCM per reiterata inottemperanza

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha accertato laalla propria delibera del 6 febbraio 2019 e haMulpor Company e IBCM - International Business Convention Management. Le società hanno infatti continuato ad inviare comunicazioni ad imprese e a microimprese con lo stesso contenuto ingannevole e con analoga veste grafica di quelle per cui erano state sanzionate una prima volta nel 2019 e poi, per inottemperanza, nel 2021.In queste comunicazioni si chiede di verificare le informazioni aziendali già inserite in un database denominato International Fairs Directory. Ilcome funzionale all'aggiornamento del database di un evento fieristico, ma la sua sottoscrizione in realtà comporta l'adesione ad un'offerta triennale per la pubblicazione di un annuncio sulla Directory del costo di oltre 1.200 euro all'anno.L'Autorità ha confermato le proprie valutazioni secondo cui tali comunicazioni risultano fuorvianti, perchéche le propone, alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, spingendo le imprese e le microimprese destinatarie a sottoscrivere inconsapevolmente servizi non richiesti. Le due società, in particolare IBCM International Business Convention Management, hanno esercitato un indebito condizionamento pretendendo il pagamento del servizio non richiesto e inconsapevolmente sottoscritto, attraverso continui solleciti e la minaccia del ricorso a costose azioni giudiziarie internazionali.