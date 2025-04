Biglietti del Colosseo, Antitrust multa CoopCulture e tour operator per 20 milioni: “Speculazione vergognosa”

(Teleborsa) - L’ha inflittoalla Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e a sei operatori turistici – Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement – per pratiche commerciali scorrette legate alla vendita dei biglietti d’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.L’istruttoria, avviata a luglio 2023, ha evidenziato la, una situazione che ha costretto i consumatori a rivolgersi a canali alternativi, spesso pagando cifre più elevate per pacchetti abbinati a servizi aggiuntivi come tour guidati o salta-fila., che ha gestito la biglietteria ufficiale del Colosseo dal 1997 fino al 2024, è stata multata per 7 milioni di euro. L’ha accertato che la società, pur consapevole del fenomeno, non ha adottato misure efficaci per contrastare l’acquisto dei biglietti tramite bot o strumenti automatizzati. Inoltre, ha, traendone vantaggi economici, e riducendo di fatto la disponibilità dei biglietti standard per il pubblico.Le altre sei società sanzionate hanno utilizzato, contribuendo al loro rapido esaurimento sul sito ufficiale. In seguito, rivendevano i biglietti abbinati a servizi accessori, facendo lievitare notevolmente i costi per i visitatori.Secondo l’Autorità, CoopCulture ha violato l’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo. Le pratiche degli operatori turistici sono risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice, e – a partire dal 2 aprile 2023 – anche dell’articolo 23, comma 1, bb-bis), che vieta la rivendita di biglietti acquistati eludendo i limiti previsti."Ottima notizia! Si trattava di una situazione vergognosa. Era inaccettabile che sulla vendita dei biglietti del Colosseo, il monumento italiano più famoso, si speculasse così sulle tasche di turisti e cittadini", ha commentato: "Abbiamo già chiesto, all’apertura dell’istruttoria, una modifica legislativa per estendere le norme anti-secondary ticketing anche alla vendita dei biglietti per musei e siti archeologici. Il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26, ha fatto passi avanti, ma servono ulteriori vincoli per evitare abusi simili in futuro".Infine, Dona ha chiesto l’intervento diretto del Ministro della Cultura per rafforzare la normativa e tutelare davvero i consumatori anche nel settore museale e culturale.