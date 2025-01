Bialetti parte male a Piazza Affari dopo smentita accordo con NUO Capital

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -in calo in apertura a Piazza Affari, dove il titolo perde più del 5% dopo che l'azienda ha fatto sapere che vanno avanti le negoziazioni con potenziali investitori - tra i quali anche la società di diritto lussemburghese- ma che al momento non è stato raggiunto o sottoscritto nessun, né alcunain tal senso è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società.Nell'ultima, in scia alle indiscrezioni apparse sulla stampa, il titolo ha registrato guadagni superiori al 13%."Pertanto, contrariamente a quanto riportato da alcune agenzie di stampa, le attività funzionali alla finalizzazione del processo di valorizzazione e/odella Società, in esecuzione di quanto previsto dall’ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare stipulato in data 19 luglio 2021 (e omologato dal Tribunale di Brescia in data 29 ottobre 2021), sono tuttora in corso", si legge in una nota pubblicata nella serata di ieri."La Società conferma infine che l’attuale processo diha come obiettivo la protezione del patrimonio di un brand storico e il consolidamento del ruolo di Bialetti come leader nel suo settore", ha concluso.