Intrum, partnership di investimento con Cerberus per strategia capital-light

(Teleborsa) -, colosso svedese della gestione del credito, ha finalizzato la documentazione definitiva per il suo, precedentemente annunciato a luglio 2024.L'accordo consente a Intrum di, fornendo ricavi da servizi e ricavi aggiuntivi dalla gestione degli investimenti, in linea con la strategia "capital-light" dell'azienda.L'accordo di investimento include une copre gli investimenti in portafogli di NPL non garantiti al consumo in tutta la servicing footprint di Intrum in Europa. Intrum e Cerberus cercheranno di investire congiuntamente fino a 1 miliardo di euro all'anno a seconda delle condizioni di mercato e dei criteri di investimento previsti dall'accordo. Intrum fornirà fino al 30 percento del capitale per gli investimenti, soggetto ad aggiustamento in determinate condizioni.