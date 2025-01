Credem e MGT, filiera lattiero-casearia: oltre 10 milioni di euro per lo sviluppo del magazzino di stagionatura

(Teleborsa) - Continuare ad essere di supporto all’aziende dellacontribuire alla crescita dell’economia reale e favorire lo sviluppo delle eccellenze del territorio. Questi sono i principali obiettivi dellanciato dae dalla controllata, società attiva nell’offerta di servizi di stagionatura del formaggio e di garanzia del prodotto in magazzino come pegno per i prestiti bancari, per l’ampliamento del magazzino diTale iniziativa ha l’obiettivo di consolidare ilhe, con le circa 500 mila forme di formaggio a pasta dura conservate all’interno dei suoi stabilimenti di Montecavolo di Quattro Castella (RE) e Castelfranco Emilia (MO), rappresenta il più importante magazzino generale di emanazione bancaria per posti forma nel settore.Nel dettaglio,e prevedono la costruzione di un nuovo capannone di 4.300 mq. La società aumenterà quindi la capacità di stoccaggio a 560.000 posti forma ed avrà nuovi spazi destinati alla logistica di magazzino. L’investimento prevede l’adozione di un nuovo software di magazzino con macchinari di ultima generazione per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e ridurre i carichi di lavoro per i dipendenti.MGT metterà inoltre a disposizione di Caseifici GranTerre Spa (Granterre), leader nella produzione e commercializzazione dei formaggi stagionati (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, Asiago, Piave e altri) e del burro e titolare di marche quali Parmareggio e Agriform,di forme intere di prodotto, attraverso un accordo di collaborazione duraturo di 10 anni che consolida un rapporto nato oltre 30 anni fa e che è cresciuto sempre più nel tempo."La filiera lattiero-caseariacon una forte vocazione alle esportazioni. In questo mercato così importante, siamo sempre più impegnati a svolgere un ruolo da protagonisti favorendo lo sviluppo delle imprese con nuovi investimenti e accordi che permettano di raggiungere più alti livelli qualitativi e di competitività", ha dichiarato. "Il nostro obiettivo èper i nostri clienti per generare anche un impatto positivo sull’economia reale, sul territorio e sulle persone che vi operano", ha concluso Campani."L’evoluzione nel nostro settore, andando a soddisfare non solo le esigenze di stagionatura, ma anche quelle della logistica di magazzino che sempre più sta diventando strategica. In tal senso, nel 2024 la società andrà a movimentare circa due milioni di forme di Parmigiano Reggiano", ha dichiarato. "Questo accordo rappresenta un passo ulteriore nella collaborazione tra il gruppo Credem ed il gruppo Granterre e, anche attraversoper la gestione delle forme di formaggio a favore della sicurezza e dell’impatto ambientale, ci consentirà di accrescere la competitività sul mercato oltre a consolidare MGT tra i principali operatori del settore", ha concluso Ravanetti."I nostri prodotticontinuiamo a crescere e rafforzare la nostra leadership, in Italia e all’estero. Questo ulteriore accordo di lungo periodo con Credem e MGT, nostri partner storici, insieme agli investimenti che stiamo finalizzando nel nostro sito di Montecavolo, ci permetterà di gestire al meglio importanti attività che andranno ad accompagnare l’ulteriore crescita attesa nel prossimo futuro", ha dichiarato"Essere la realtà più importante della filiera del Parmigiano Reggiano ci dà grandi responsabilità verso il territorio, la responsabilità di custodirne tradizioni e qualità ma anche e soprattutto di guidarne e supportarne l’innovazione e la crescita", ha concluso Moscatelli.