Riba Mundo, ricavi quasi dimezzati a 57 milioni di euro nel primo trimestre

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 57 milioni di euro, di cui 3,1 milioni generati da ePRICE IT al netto delle vendite intercompany, rispetto a ricavi consolidati per 109,5 milioni del primo trimestre 2024, riflettendo gli effetti conseguenti l’incendio che ha colpito il magazzino di Valencia il 25 gennaio 2025.Ildi Riba Mundo stand alone è pari a 7.861 unità nel 1Q2025, rispetto a 17.335 unità nel 1Q2024, e il numero di pezzi venduti è pari a 500.939 unità nel 1Q2025, rispetto a 1.162.069 unità nel 1Q2024.