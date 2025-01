General Motors, guidance 2025 superiore alle attese

(Teleborsa) - General Motors ha riportato nel 2024 unpari a(-40,7%) e undi(+20,9%). Ilsi è ridotto di 2.7 p.p. al 3,2%, mentre il margine Ebit rettificato è risultato pari all'8% (+0,8 p.p.). Isono aumentati del 9,1% arrivano a 187,4 miliardi. In calo l'EPS a 6,37 dollari (-13%), sale l'a 10,6 dollari (+38%).Nella casa automobilistica ha registrato unadi 3 miliardi di dollari a causa di più di 5 miliardi di dollari in spese speciali guidate principalmente dai 4 miliardi di dollari di oneri di ristrutturazione non monetari e di deterioramento degli interessi in alcune Joint venture in Cina, e dai 500 milioni di dollari in spese legate alla decisione di interrompere i finanziamenti all'attività di robotaxi Cruise.Per ilGeneral Motors prevede un utile netto compreso tra 11,2 e 12,5 miliardi di dollari - una cifra superiore a quella indicata dagli analisti di 10,8 miliardi di dollari -, un EBIT rettificato compreso tra i 13,7 e i 15,7 miliardi di dollari e un EPS rettificato compreso tra 11 e 12 dollari.