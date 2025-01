Gilli (Compagnia San Paolo): dare all'Europa investimenti e condizioni per essere competitiva

(Teleborsa) - "Il 18 febbraio presenteremo il documento di programmazione pluriennale, difatti il nostro, che si fonda su alcuni pilastri e presenta, che sono vicine all'approccio di questo rapport". Lo ha affermato, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, durante la presentazione alla stampa del sesto MED & Italian Energy Report "La prima è quella della, e questo rapporto mette insieme istituzioni diverse che hanno cooperato per questa piattaforma - ha spiegato - La seconda è quello del, perchè vogliamo essere una fondazione che apprende dai progetti che fa e prende decisioni sull'evidenza. Il terzo elemento è quello dell', cercando - sulla base della nostra esperienza - di andare a dare supporto ai policymaker. Il quarto è l': siamo una fondazione che certamente ha una localizzazione sul territorio e il nostro obiettivo è da sempre quello di combattere diseguaglianze e povertà - non con l'approccio della charity che fanno bene altri - ma promuovendo la crescita dei territori, che deve essere fatto con politiche nazionali e internazionali, dove l'Europa e il mondo sono punti di riferimento"."Ie avranno un grandissimo impatto sui nostri territori - ha detto Gilli - Questo fa si che consideriamo strategico e cruciale questo approccio"."I rapporto tra Europa e Mediterraneo diventano fondamentali per accelerare la transizione energetica e per", ha notato il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo."Abbiamo visto come il nuovo chatbot cinese ha creato uno sconquasso sulle Borse, come c'è competizione tech, con l'Europa che deve cercare di diventare protagonista, quindi a maggior ragione è- ha sottolineato - In particolare, su un tema in cui l'Europa è leader come la transizione".