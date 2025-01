Kimberly-Clark, guidance su utili migliore delle attese dopo trimestrale mista

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha registratonette pari a 4,9 miliardi di dollari neldel 2024, in calo dello 0,8%, con una crescita organica delle vendite del 2,3%. Ilè stato del 34,0%, mentre il margine lordo rettificato è stato del 35,4%, in aumento di 50 punti base rispetto all'anno precedente con forti guadagni di produttività in parte compensati da investimenti e ostacoli nei costi di produzione. Glisono stati di 1,50 dollari, in calo dello 0,7% rispetto all'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 1,51 dollari su ricavi per 4,86 miliardi di dollari."Abbiamo registrato una crescita organica dei ricavi con un'inflessione verso l'alto nel volume più mix - ha detto il- Questo, unito a una produttività migliorata, ha guidato una forte crescita degli utili rettificati e alimentato gli investimenti per migliorare il nostro vantaggio competitivo".Le vendite nette dell'pari a 20,1 miliardi di dollari sono state inferiori dell'1,8 percento rispetto all'anno precedente a causa di impatti negativi di circa il 3,8 percento derivanti dalla conversione di valuta estera e dell'1,2 percento dalle cessioni. Gli utili rettificati per azione del 2024 sono stati di 7,30 dollari, rispetto ai 6,57 dollari dell'anno scorso, con un aumento dell'11,1 percento, riflettendo principalmente la forte crescita dell'utile operativo rettificato.L'utile annuo rettificato per azione dovrebbe aumentare neldi una percentuale "mid-to-high single-digit", rispetto alle stime di un aumento del 3,2%.