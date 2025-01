Nvidia brucia 593 miliardi di dollari di market cap dopo l'avvento di DeepSeek

Nvidia

(Teleborsa) -, l'azienda che più ha rappresentato il boom dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, hasul Nasdaq,, un record negativo in un solo giorno nella storia della Borsa. A innescare le pesanti vendite è stato l'emergere sulla scena globale di DeepSeek, un modello di intelligenza artificiale cinese a basso costo che ha messo in discussione la valutazione alle stelle e i significativi investimenti annunciati dalle aziende statunitensi nel settore dell'AI.Intanto, il presidenteha affermato che l'improvvisa ascesa dell'app cinese "" per le aziende tecnologiche americane.DeepSeek ha ottenutorispetto ai modelli di intelligenza artificiale concorrenti die OpenAI, mentre è stato sviluppato a un costo molto più basso, secondo i dati resi noti dalla startup cinese dietro DeepSeek.Trump ha affermato di considerare il modello a basso costo come "" per l'intelligenza artificiale in generale perché "invece di spendere miliardi e miliardi, spenderete di meno e arriverete, si spera, alla stessa soluzione".Nelle stese ore,, CEO di OpenAI, lo ha definito un "". "Ovviamente forniremo modelli molto migliori e inoltre è legittimamente stimolante avere un nuovo concorrente!", ha scritto Altman in un post sui social media.Allargando lo sguardo oltre Nvidia,ha chiuso in ribasso del 17,4%,è sceso del 2,1%, la società madre di Googleha chiuso in ribasso del 4,2%. Il, l'indice dei semiconduttori della Borsa statunitense, è, registrando il calo percentuale più marcato dal marzo 2020.