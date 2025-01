Passamonti (Intesa): politica di lending a settore energetico in linea con obiettivi europei

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "L'ufficio di Bruxelles di Intesa Sanpaolo è un osservatore privilegiato, che monitora ciò che impatta l'operatività della banca, tanto nei servizi finanziaria quanto in altre aree delle politiche europee. L', e delle relative infrastrutture, oltre che essere attiva sui mercati delle commodities". Lo ha affermato Francesca Passamonti, Head of European Regulatory and Public Affairs di, durante la presentazione alla stampa del sesto MED & Italian Energy Report "È importante per la banca conoscere le strategie dell'UE in questo settore strategico e gli sviluppi regolamentari, per", ha aggiunto."Partecipiamo attivamente al dibattuto pubblico, con consulenza a gruppi industriali che vogliono effettuare operazioni di transizione, con supporto a", ha raccontato Passamonti.