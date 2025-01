Sbloccati gli indennizzi Agricat: 19mila agricoltori ricevono sostegno contro i cambiamenti climatici

(Teleborsa) - Loperrisponde alle richieste avanzate dallala scorsa settimana nel corso delle mobilitazioni davanti alle Prefetture dei territori più colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici,, fino, che negli ultimiUn cambio di passo importante per il quale la, del direttore di Agea Fabio Vitale e della sua struttura per la soluzione del problema.Una risposta positiva venuta dalla task force richiesta da Coldiretti a beneficio delle aziende agricole e dei Condifesa coinvolti, che si trovano a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili. Un lavoro che deve proseguire anche per la parte assicurativa.