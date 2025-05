Bill Gates e Elon Musk ai ferri corti: il filantropo critica i tagli di DOGE

(Teleborsa) - Fra la vecchia e la nuova generazione di imprenditori c'è un abisso: i primi comehanno impegnato un larga fetta della loro ricchezza per, mentre glisembrano avere une miope rispetto ai grandi temi come la fame nel mondo e la povertà, in un'era in cui i cambiamenti climatici e il calo demografico stanno mettendo alla prova anche le economie più floride come gli Stati Uniti.Il noto filantropo, in una intervista rilasciata al Financial Times,al sociale ed agli aiuti umanitari attraverso il, acronimo che sta per Department of Governmental Efficiency (una sorta di spending review statunitense). Nel mese di febbraio, infatti, DOGE ha di fatto, una istituzione che nel 2023 aveva erogato 42,5 miliardi di dollari per l'assistenza sanitaria, l'acqua potabile ed il cibo in ogni parte del mondo. "L'immagine dell'uomo più ricco del mondo che uccide i bambini più poveri del mondo non è rosea", ha dichiarato Gates.Ilha anche annunciato chealla Fondazione Gates, donando, una parte sostanziale della sua ricchezza, per arrivare a. Dalla sua costituzione nel 2000, la Fondazione Gates ha già donato 100 miliardi di dollari.Gates è attualmente ilcon undi dollari, stando al Bloomberg Billionaire Index, quindi l'impegno ad erogare 200 miliardi nei prossimi 20 anni, da un lato, include un aumento della ricchezza attuale non lasciata improduttiva, dall'altro, sta a testimoniare che il fondatore di Microsoft"La gente dirà molte cose su di me quando morirò, ma", ha scritto Gates in un post sul blog, ricordando che nel mondoGates ha spiegato poi di essere statoche il mondo si trova ad affrontare: daialla, fino al monito sulle disuguaglianze e sull'accumulo di ricchezza lanciato dall'imprenditore e filantropo Andrew Carnegie ai primi del Novecento, che lo ha ispirato.