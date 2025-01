Barclays rivede giudizio su asset gatherer italiani. Alza TP su Mediolanum

Barclays

(Teleborsa) -si aspetta un, con Banca Mediolanum maggiormente supportato da un annuncio DPS e da una possibile guidance per il 2025. Gli analisti pensano che i ricavi core del settore si riprenderanno gradualmente, grazie ai tagli dei tassi. Anche il mix di afflusso sta iniziando a migliorare gradualmente.La banca d'affarirettificato per tutti i player, escluso Azimut, dove era circa il 10% al di sopra del limite inferiore della guidance aziendale per il 2025 e quindi ha dovuto tagliare le stime di profitto netto rettificato.Barclays ha abbassato a 22 euro per azione (-6%) il target price su(Equal Weight), limato a 48,7 euro per azione (da 48,8 euro) il target price su(Overweight), alzato a 13,6 euro per azione (+3%) il target price su(Overweight) e lasciato invariato a 16,5 euro per azione il target price su(Equal Weight).