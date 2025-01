Eventi e scadenze del 29 gennaio 2025

Martedì 28/01/2025

Mercoledì 29/01/2025

(Teleborsa) -- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 dicembre 2024- Milano - 7ª Mediobanca Mid Cap Conference, l'evento organizzato da Mediobanca e dedicato all'incontro tra investitori istituzionali e le principali società italiane quotate di media capitalizzazione- Verona - Evento verticale di Fieragricola dedicato all’innovazione in agricoltura. Due giorni di approfondimenti, formazione e incontri business per gli operatori di settore- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Conferenza stampa di Jerome Powell08:30 -- La Commissione Difesa della Camera svolge l'audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Carmine Masiello, sulle linee generali dell’incarico ricoperto09:30 -- STEP FuturAbility District, Milano - Nuova edizione del report annuale sui trend del recruitment che esamina l'andamento del mondo del lavoro a livello nazionale e su diversi settori10:00 -- Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Al convegno di ASSOCOSTIERI parteciperanno esponenti delle istituzioni, del governo e del settore privato, per discutere su temi centrali per lo sviluppo del comparto della logistica marittima e terrestre con particolare attenzione al ruolo fondamentale che il Gas Naturale Liquefatto (GNL) gioca nella transizione energetica10:00 -- Palazzo della Valle, Roma - 4ª edizione dell'evento digitale sulla sostenibilità agroalimentare di Rinnovabili con Confagricoltura. Titolo del Forum "Agricoltura vs. Ambiente: causa del problema o parte della soluzione". Tra gli interventi, il direttore responsabile di Rinnovabili, i presidenti di Confagricoltura e Fondazione Symbola, l'AD di RSE e il ministro Lollobrigida (in attesa di conferma)10:30 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis11:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione della Relazione annuale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari13:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio15:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Evento organizzato dal Garante per la privacy, in occasione della 19ª Giornata europea della protezione dei dati personali. Al convegno interverranno, tra gli altri, Anna Ascani (vicepresidente della Camera), Pasquale Stanzione (presidente del Garante per la protezione dei dati personali), Bruno Frattasi (DG dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e i ministri Piantedosi, Nordio, Crosetto, Calderone e Schillaci16:15 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito alla richiesta di arresto della Corte penale internazionale e successiva espulsione del cittadino libico Naieem Osema Almasri Habish17:00 -- Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Segretario Generale della Lega Musulmana Mondiale, Shaykh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Asta BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo