indigo.ai, nuovo round di finanziamento da 10 milioni di euro. Partecip Azimut

(Teleborsa) -, società del Gruppo Vedrai e leader italiano per gli assistenti virtuali basati sull'AI conversazionale che aiuta le aziende a evolvere la propria Customer Experience, ha chiuso unper accelerare ulteriormente la crescita del business a livello locale e internazionale.L'operazione, che vede la, fa seguito al round di 2,5 milioni di euro già raccolto dal Gruppo Vedrai, annunciato a gennaio 2024. A un anno di distanza, la nuova operazione conferma, dunque, l'importante percorso di crescita di indigo.ai, che ha chiuso l'esercizio fiscale a dicembre 2024 con un aumento del fatturato ricorrente dell'88%.Obiettivo di questo finanziamento è supportare la strategia di, nonché i piani di espansione su nuovi territori internazionali, si legge in una nota.Nata nel 2016 da cinque studenti universitari (Gianluca Maruzzella, Enrico Bertino, Marco Falcone, Andrea Tangredi e Denis Peroni), indigo.ai ha saputo sfruttare le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale per sviluppare soluzioni per ottimizzare la conversazione tra aziende e clienti. Oggi mette a disposizione dei settori più diversi assistenti virtuali basati su Agenti AI di ultima generazione che permettono di rafforzare la relazione con gli utenti, instaurando con loro un dialogo fluido ed empatico che si riflette positivamente sul customer care, sulla fidelizzazione dei clienti.Oltre adel calibro di Enel, Santander Consumer Bank, Lavazza, Bayer o Telepass, solo nell'ultimo anno indigo.ai ha siglato collaborazioni con importanti brand di diversi settori, tra cui DentalPro, Opyn, Università Bocconi, Consorzio Netcomm e Pensionati.it."Con questa operazione possiamo consolidare la nostra posizione sul mercato e concentrarci sullo sviluppo del business e della tecnologia, da sempre al centro dei nostri investimenti, puntando ad un modello sostenibile e profittevole", dichiara"Questa operazione non solo rafforza il nostro impegno ad investire nell'intelligenza artificiale e nella trasformazione digitale, ma rappresenta anche un passo significativo verso la creazione di un futuro dove l'interazione tra aziende e clienti sarà sempre più diretta, personalizzata ed efficiente", commenta