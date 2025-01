ISTAT, cresce a gennaio la fiducia di imprese e consumatori

(Teleborsa) - A gennaio, l’indice di(da 95,3 a 95,7)riportandosi per la prima volta sul livello stimato ad aprile 2024. L’aumento dell’indicatore, spiega l'è trainato dal comparto manifatturiero e, soprattutto, da quello delle costruzioni.Il(l’indice passa da 96,3 a 98,2): la dinamica positiva dell’indice è la sintesi di valutazioni complessivamente in miglioramento specialmente sulla situazione economica generale e su quella futura; le opinioni sul quadro personale e quello corrente sono improntate ad un più cauto ottimismo.Tra i consumatori, si evidenzia unsoprattutto sulla situazione economica generale e su quella futura: il clima economico aumenta da 96,1 a 101,3 e quello futuro cresce da 93,3 a 96,1; l’incremento è meno marcato per il clima personale (l’indice sale da 96,4 a 97,1) e per quello corrente (da 98,6 a 99,8).Con riferimento alle imprese, l’indice di(nella manifattura sale da 85,9 a 86,8 e nelle costruzioni cresce marcatamente da 100,9 a 104,2) mentre diminuisce nei servizi di mercato (da 99,6 a 99,0) e nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 106,5).Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nel settore industriale tutte le componenti registrano una dinamica positiva. Invece, nei servizi di mercato opinioni in peggioramento sugli ordini si uniscono a giudizi in miglioramento sull’andamento degli affari. Nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite sono positivi mentre le relative attese diminuiscono; le valutazioni sulle scorte di magazzino rimangono sostanzialmente stabili.In relazione alla domanda sul grado di utilizzo degli impianti rivolta alletrimestralmente, l'Istituto di statistica stima una diminuzione, per il terzo trimestre consecutivo, della relativa percentuale che passa dal 76,0% del primo trimestre 2024 al 74,8% nel quarto trimestre.