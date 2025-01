Mittel, CdA valuta corrispettivo OPA congruo

Mittel

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan, ha a. In particolare, il board, preso atto della fairness opinion rilasciata dall'advisor finanziario Fabrizio Redaelli che ha espresso un giudizio di congruità, dal punto di vista finanziario, sul corrispettivo (pari a 1,75 euro), ha a sua voltaMittel evidenzia che il numero di azioni oggetto dell'offerta differisce da quanto precedentemente indicato, a seguito degli acquisti di azioni Mittel effettuati al di fuori dell'offerta a partire dal 9 dicembre 2024. Infatti, la quota del capitale oggetto dell'offerta si è ridotta da circa il 17,29% del capitale a circa il 13,93%. Per effetto di detti acquisti per un controvalore di circa 4,79 milioni, l'si èda 24,61 milioni a circa 19,83 milioni al 28 gennaio 2025.