Commissione UE autorizza acquisizione di GCP da parte di Ares

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di GLP Capital Partners (GCP) di Singapore da parte di Ares Management Corporation degli Stati Uniti. La transazione riguarda principalmente i mercati per la fornitura die, in particolare, i mercati per la fornitura di servizi di gestione patrimoniale e servizi immobiliari industriali.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.