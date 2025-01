Confindustria: miglioramento delle aspettative tra le grandi imprese industriali

(Teleborsa) - Gli economisti di via dell'Astronomia registrano a gennaio unassociate a. Più di un quarto delle aziende intervistate (28,7%) prevede un’espansione della produzione industriale rispetto all'ultimo trimestre del 2024. La maggior parte delle imprese (59,9%) si aspetta una produzione stabile, mentre solo l'11,4% prevede una contrazione, sia essa moderata o significativa.Nel rapporto del, i costi di produzione restano una preoccupazione per le grandi imprese, soprattutto a causa dell'incremento dei costi energetici. Il, ma rimane comunque negativo, fermandosi a -2,8%.Nel frattempo, continua a ridursi, seppur lentamente, il calo dei fatturati monitorato in tempo reale dal. L', che si basa sui dati della fatturazione elettronica di un campione di, registra una diminuzione moderata a dicembre (-1,2%), ma migliore rispetto al -3,4% di novembre. L’indice segnala ancora un calo nell'industria e nei servizi, mentre il settore delle costruzioni continua a crescere. Nonostante il calo, l'indice suggerisce una possibile ripresa del fatturato nel quarto trimestre, dopo il declino registrato nel terzo.