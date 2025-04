Regolamento STEP, MIMIT: il 14 maggio apre sportello

(Teleborsa) -con provvedimento direttoriale, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti l(STEP PN RIC 2021-27).L'iniziativa - spiega la nota diffusa dallo stesso Ministero -in coerenza con i settori tecnologici rientranti nell'ambito del regolamento europeo STEP. Lo sportello online, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero, aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025., i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito. Il provvedimento, che ha una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”, fa seguito all’adozione del decreto del Ministro Adolfo Urso del 25 ottobre 2024.Possono beneficiare delle agevolazioni lecon almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda, operanti nei settori industriali, agroindustriali, artigiani, nonché i centri e gli organismi di ricerca.I progetti con spese e costi ammissibili compresi tra 1 e 5 milioni di euro dovranno essere presentati in forma collaborativa da più soggetti d’impresa. Per i progetti compresi tra 5 e 20 milioni di euro, è invece ammessa anche la partecipazione di imprese di grandi dimensioni nella veste di singolo soggetto proponente.Gli incentivi saranno concessi nella forma del finanziamento agevolato e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue, sulla base della dimensione dell’impresa proponente:35% per le imprese di piccola dimensione; 30% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.Gli organismi di ricerca potranno beneficiare di un contributo diretto alla spesa pari