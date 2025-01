DBA perfeziona l'acquisto della spagnola Proyectos IFG

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha perfezionato l’acquisto del 60% delle quote dell'azienda di ingegneria Proyectos IFG, con sede a Las Rozas de Madrid in Spagna.L’operazione, si legge in una nota, è stata realizzata attraverso la società operativa DBA PRO, interamente controllata da DBA Group.Con quest’operazione, "DBA Group intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Industriale 2023-2026, che prevede una componente di crescita dei ricavi non organica, di cui una parte proveniente da acquisizioni da effettuare sul mercato europeo".Per dare concretezza alla strategia delineata "DBA ha deciso di puntare sulla Spagna, dopo aver valutato attentamente i parametri macroeconomici di crescita del paese e dopo aver effettuato studi di mercato specialistici che hanno confermato dinamiche positive simili a quelle italiane nel campo dei Data Center e delle energie rinnovabili".