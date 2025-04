Piaggio, ok CdA a piano acquisto per massimo 21 milioni azioni proprie

Piaggio

(Teleborsa) - Il CdA di, riunitosi al termine dell'odiernadella Società che ha deliberato, tra l'altro, su una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, "ha deliberato di dare avvio a une disposizione di azioni proprie a valere sull'Autorizzazione 2025".L'acquisto, spiega una nota, potrà riguardare un massimo di 21 milioni di azioni ordinarie Piaggio prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in 41,5 milioni di euro, tenuto conto della media del prezzo delle azioni registrato negli ultimi 30 giorni di mercato aperto.Il Programma 2025 potrà essere realizzato, anche in più tranches,. Le operazioni di acquisto saranno effettuate per il tramite di Banca Akros quale intermediario indipendente incaricato per l'esecuzione del programma.Alla data odierna, la Società detiene 1.969.161 azioni proprie in portafoglio.