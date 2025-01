Elisabetta Belloni nominata Chief Diplomatic Adviser della Commissione Europea

(Teleborsa) -, ex direttrice del Dis, è stata nominataovvero consigliere diplomatico, della presidente della, all'interno del servizio di consulenza 'Idea' di Palazzo Berlaymont. La nomina, di cui si era parlato nei giorni delle sue dimissioni, è stata ufficializzata oggi. Belloni, già responsabile delle agenzie d'intelligence italiane e sherpa del G7, avrà un contratto iniziale di due anni, rinnovabile, con. Non c'è stato alcun ruolo del governo italiano nella sua nomina, che dipende unicamente dalla Commissione e dal suo presidente. Un funzionario dell’esecutivo Ue ha sottolineato che la scelta dei consulenti speciali è una prerogativa del Collegio dei Commissari.Il servizio' (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action), diretto da Sonia Vila Nuñez e che include esperti come l'ex portavoce della Commissione Eric Mamer, si occupa di fornire consulenza su temi centrali per l'Ue, come geopolitica, Green Deal, digitale, economia sociale di mercato e il futuro delle istituzioni europee. Belloni riporterà direttamente a von der Leyen e si occuperà di supportare le priorità geopolitiche e strategiche dell'Europa.La sua nomina ha ricevuto congratulazioni bipartisan, con il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, che ha auspicato un contributo prezioso per rafforzare la diplomazia dell'Ue, e il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega Nord), che ha sottolineato l’importanza del suo impegno per il ruolo geopolitico dell’Europa. Anche il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato il valore aggiunto che Belloni porterà all'Europa.