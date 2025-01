Pernigotti-Walcor, fatturato per l'export in aumento del 15% nel 2024

JP Morgan

(Teleborsa) -, storiche aziende dolciarie controllate dal 2022 dae Invitalia, hanno comunicato che ilcomplessivo per l'delle due società è in notevole crescita, con un aumento del 15% nel 2024 rispetto all'anno precedente e con una distribuzione in 45 paesi esteri. L'annuncio è arrivato in occasione di ISM 2025 di Colonia (Germania), la maggiore fiera mondiale sul settore dei dolciumi e degli snack."Il nostro obiettivo per il 2025 è ampliare la presenza dei nostri prodotti negli Stati Uniti e rafforzare le posizioni in Europa, soprattutto nei mercati di Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria e Svizzera, agendo in particolare sulla leva dell'innovazione - spiegadi Pernigotti e Walcor - Questo nuovo anno si presenta ancora difficile, a causa del trend del cacao/cioccolato che continua la sua crescita al rialzo. Questa situazione impone all'intera filiera di produzione e distribuzione di apportare aumenti di prezzo al consumo significativi, che molto probabilmente potranno riflettersi in una possibile contrazione dei volumi di vendita".