Salvatore Ferragamo, ricavi in calo a 1.035 milioni di euro nel 2024

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 1.035 milioni di euro, in calo dell'8,2% a cambi costanti e in calo del 10,5% a cambi correnti rispetto all'esercizio 2023, inclusi 5 milioni di euro positivi di Cash Flow hedging rispetto ai 17 milioni di euro positivi nell'esercizio 2023.Nel2024, i Ricavi Preliminari Consolidati ammontano a 291 milioni di euro, in calo del 4% a cambi costanti e in calo del 6,7% a cambi correnti, rispetto al quarto trimestre 2023, inclusi 0,2 milioni di euro positivi di Cash Flow hedging rispetto ai 4 milioni di euro positivi nel quarto trimestre 2023.Le Vendite Nette innell'esercizio 2024 sono diminuite del 7,8% a tassi di cambio costanti (-8,9% a cambi correnti), rispetto allo stesso periodo del 2023. L'area delha registrato un calo delle Vendite Nette del 2,6% sia a tassi di cambio costanti che a cambi correnti. L'Areaha registrato un calo delle Vendite Nette pari al 18,9% a tassi di cambio costanti (-19,7% a cambi correnti)."In un, soprattutto nella prima parte, le vendite consolidate del quarto trimestre ammontano a 291 milioni di euro, in calo del 4% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti rispetto allo scorso anno - ha commentato l'- Tuttavia, abbiamo riscontrato segnali incoraggianti nel nostro business DTC che ha riportato risultati in linea con l'anno scorso, con un buon andamento del canale primario in Europa e nelle Americhe, dove si sono registrate crescite a doppia cifra rispetto al quarto trimestre 2023. La performance del DTC in Asia Pacifico, sebbene abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto al trimestre precedente, è rimasta debole, così come per i canali Wholesale e Travel Retail, impattati negativamente anche da una diversa tempistica delle consegne"."Siamo soddisfatti delle basi che abbiamo creato e, pur consapevoli di un contesto di mercato complesso, siamo- ha aggiunto - Gennaio riscontra un'accelerazione della crescita del canale DTC, anche se supportata dalle diverse tempistiche legate al Capodanno cinese e da una base di confronto favorevole rispetto allo scorso anno".