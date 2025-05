Zignago Vetro, marginalità in forte calo nel 1° trimestre per aumento costi energetici

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che iconsolidati del Gruppo nelammontano a 155,4 milioni di euro, rispetto a 158,3 milioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente (-1,8%). I ricavi realizzati fuori del territorio italiano sono pari a 47,3 milioni di euro (55,6 milioni nel primo trimestre 2024: -15%) e rappresentano il 23,9% dei ricavi (28,1% nei primi tre mesi 2024).L'consolidato è pari a 22 milioni di euro, rispetto a 34,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2024 e rappresenta il 14,2% dei ricavi (21,8% nel primo trimestre 2024). L'consolidato è pari a 1,1 milioni di euro, rispetto a 11,8 milioni nel primo trimestre 2024, con un'incidenza dello 0,7% sui ricavi, rispetto al 7,5% nello stesso periodo del 2024.L'del Gruppo al 31 marzo 2025, dopo il pagamento di investimenti nel trimestre per 14,6 milioni di euro, è pari a 284,7 milioni di euro, rispetto a 301,3 milioni al 31 dicembre 2024 e a 222,0 milioni al 31 marzo 2024Con riferimento all'outlook, Zignago Vetro afferma che "le società del Gruppo sono impegnate a ristabilire l'equilibrio nella dinamica dei costi di produzione e dei prezzi di vendita. L'ottimizzazione nell'utilizzo della capacità produttiva e il rigoroso controllo delle spese, nonché la costante ricerca della flessibilità, continuano ad essere elementi fondamentali per il recupero della marginalità del Gruppo e il mantenimento della forte generazione di liquidità, elementi quest'ultimi che hanno già mostrato".