Trade Republic lancia succursale in Italia e IBAN. Sarà sostituto d'imposta per investimenti

(Teleborsa) - Da broker a banca. È questo il percorso che sta perseguendo, la società tedesca che annuncia oggi il, che permette di fornire ora al mezzo milione di clienti nel paese un IBAN italiano e un conto corrente che offre il 3 percento di interesse annuo.Rispetto all'erogato dalla Germania, dove non si poteva accreditare lo stipendio o pagare fatture, con il nuovo conto corrente è possibile trasferire denaro, aggiungere o prelevare fondi da altre banche istantaneamente, ricevere lo stipendio e ottenere il 3 percento di interesse annuo sui depositi (pagato mensilmente, senza massimali, eliminando il precedente tetto di 50.000 euro).Il conto correntecon Saveback, che consente di ricevere indietro l'1 percento di ogni pagamento effettuato con carta, reinvestito direttamente nel proprio piano di accumulo. Il focus della piattaforma tedesca non erano più infatti da tempo i trader attivi quotidianamente, ma giovani investitori che guardano al lungo termine, tanto che c'è più di un piano di accumulo attivo per cliente.Inoltre, rispondendo ai tanti solleciti dei clienti in questo senso e vedendolo come un punto di frizione nell'offerta, Trade Republic ha, che automatizza il pagamento delle imposte sugli investimenti. Trade Republic farà da sostituto d'imposta, calcolando e trattenendo automaticamente le imposte sugli investimenti e versandole per conto dei clienti.L'Italia diventa così il- dopo la Francia a inizio gennaio - da Trade Republic, che conta oltre 8 milioni di clienti in tutta Europa e gestisce più di 100 miliardi di euro in asset. L'azienda, guardando a quanto successo oltralpe in poche settimane, si aspetta una grande risonanza anche in Italia per la nuova offerta."L'- commenta, co-fondatore di Trade Republic - Grazie alla nuova succursale italiana, possiamo offrire i nostri prodotti includendo funzionalità pensate per il contesto locale, rendendo la nostra offerta una delle offerte più competitive sul mercato italiano".A tre anni dal suo lancio in Italia, grazie al nuovo IBAN italiano e al conto corrente, Trade Republic continuerà a. I depositi continuano ad essere distribuiti tra banche partner comee, per saldi più elevati, vengono ulteriormente diversificati in fondi monetari."Il lancio di oggi rappresenta un traguardo significativo nella storia di Trade Republic in Italia - afferma, Regional Manager Italia, Irlanda e Paesi Baltici di Trade Republic - Siamo laper i propri clienti, eliminando una barriera importante al primo investimento per milioni di giovani risparmiatori italiani".