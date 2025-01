NEXTCHEM (MAIRE) si aggiudica Process Design Package per impianto urea in Cina

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha comunicato che, tramite la sua controllata Stamicarbon, è stataper l'ammodernamento dell'di Hulunbeier New Gold Chemical Co., Ltd. a Hulunbuir (Cina), sfruttando la sua tecnologia proprietaria NX STAMI Urea.NEXTCHEM integrerà il design proprietario EVOLVE MELT MP Flash, parte del portafoglio NX STAMI Urea, per migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità, riducendo al minimo il consumo di vapore del processo. Dopo le attività di upgrade, la capacità dell'impianto raggiungerà le 3.600 tonnellate metriche al giorno con un incremento di circa il 26%, con una"Questo progetto rafforza la nostra presenza tecnologica in Cina, un mercato importante e in rapida crescita, e rafforza la nostra posizione di leader globale nelle soluzioni innovative per l'industria dei fertilizzanti azotati", ha detto il