Salvatore Ferragamo strappa in Borsa dopo ricavi 4° trimestre sopra le attese

(Teleborsa) -il titolo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, dopo che ieri sera ha comunicato di aver chiuso il 2024 conconsolidati pari a 1.035 milioni di euro, in calo dell'8,2% a cambi costanti e in calo del 10,5% a cambi correnti rispetto all'esercizio 2023. Nel quarto trimestre, i ricavi ammontano a 291 milioni di euro, in calo del 4%."Nel complesso, Ferragamo ha registrato ricavi del Q4 e dell'anno fiscale, che ha ottenuto una crescita piatta nel Q4 dopo otto trimestri consecutivi di performance negativa - commentano gli analisti di- Anche la qualità di questa crescita è stata apprezzabile, con performance guidate dalle principali sedi DTC (DOS escl. Outlet) e dalla categoria principale delle borse". L', ma è stata più che compensata dalle performance positive nelle altre regioni, in particolare il Nord America, viene sottolineato.Spicca il volo, che si attesta a 7,99 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 8,173 e successiva a quota 8,668. Supporto a 7,678.