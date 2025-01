Sanremo, concorso TIM: in palio biglietti per l'Ariston

TIM

(Teleborsa) -sponsor istituzionale del Festival di Sanremo, lancia il concorso ‘TIM ti regala Sanremo’ .consente a tutti i partecipanti, da oggi fino al 15 febbraio, di votare l’artista preferito in gara sull’App MyTIM, contribuendo in questo modo a definire il vincitore del ‘Premio TIM’ che verrà consegnato sul palco durante la serata finale del Festival.Fino al 6 febbraio,un invito esclusivo per assistere alla serata del 13 febbraio del Festival dal Teatro Ariston per 1 persona e un accompagnatore, viaggio e pernottamento inclusi.Il voto, aperto anche ai clienti di altri operatori, permetterà inoltre a 30 vincitori di partecipare a una delle 10 videochiamate con i protagonisti del F