BCE taglia i tassi: mutui più convenienti e nuove opportunità di risparmio

Adventure

(Teleborsa) -di ridurre il tasso di interesse di 25 punti base rappresenta il quinto taglio consecutivo del costo del denaro. Questa misura avrà un impatto diretto sui mutui, sia a tasso fisso che variabile. Secondo il sindacato bancario Fabi, i tassi sui mutui potrebbero scendere sotto il 3%.chi ha un mutuo a tasso variabile vedrà un alleggerimento delle rate, mentre chi è in cerca di un nuovo finanziamento potrebbe approfittare di condizioni più vantaggiose., è fondamentale per i consumatori confrontare le diverse offerte disponibili per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il comparatore online, aiutando gli utenti a trovare le, garantendo risparmio e trasparenza.(ISIN: IT0005607715 – Target Price consensus: €12.00) è proprietaria di ameconviene.it. Nata a Torino nel 2017 dall’esperienza di professionisti del marketing digitale Adventure è una PMI innovativa quotata, attiva nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali.