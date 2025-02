Anima, cassa positiva a fine 2024. Significative plusvalenze su titoli, in particolare su MPS

Anima

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Laconsolidata al 31 dicembre 2024 di, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, risulta positiva (cassa netta) per 251,5 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2023). È quanto emerge dalla nota sui conti 2024 , chiuso con un significativo aumento dell'utile.Il dato include il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, l'esborso di 40,0 milioni di euro per acquisto azioni proprie, e, in particolare sulla partecipazione in