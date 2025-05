Anima, utile primo trimestre sale a 71,8 milioni di euro

Anima

Banco BPM

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2025 con unpari a 71,8 milioni di euro (+36% rispetto ai 52,9 milioni di euro del Q1 2024). L'(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita, e il ricavo dal distributore) è stato pari a 61,9 milioni di euro (-2% rispetto ai 63,0 milioni di euro del 2024).Lesono state pari a 87,3 milioni di euro (+9% rispetto agli 80,0 milioni di euro del Q1 2024, +1% al netto delle Acquisizioni). Lesono state pari a 29,4 milioni di euro (contro i 26,9 milioni di euro del Q1 2024). Considerando queste ultime e gli altri proventi, isono pari a 134,6 milioni di euro (in crescita del 10% rispetto ai 121,9 milioni di euro del Q1 2024, o dell'1% al netto della variazione di perimetro).Laconsolidata al 31 marzo 2025 risulta positiva (cassa netta) per 221,3 milioni di euro (rispetto ai 3,1 milioni di euro di cassa netta al 31 marzo 2024 e ai 251,5 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2024). La variazione rispetto a inizio anno riflette il debito verso azionisti per dividendi deliberati pari a 146,3 milioni di euro, in gran parte compensato dalla generazione di cassa da attività operative e da plusvalenze sugli investimenti (in particolare sulla quota detenuta, pari al 4%, di)."L'anno è iniziato con ottimi risultati, in continuità con i trimestri precedenti, grazie al grande impegno delle persone di Anima e di tutti i nostri partner strategici - ha commentato l'- Sono certo che l'ingresso nel Gruppo Banco BPM aprirà per Anima ulteriori importanti opportunità di crescita organica e per linee esterne".