Unicredit, tra operazioni BPM e Commerzbank non c'è sovrapposizione

(Teleborsa) - Le potenziali fusioni e acquisizioni converrebbero effettuate da team locali, con entità legali distinte e senza sovrapposizioni temporali tra le due transazioni.Lo si apprende dalle slide predisposte per la call con gli analisti in cuispiega che l'operazione con Banco BPM "accelera ulteriormente la crescita della qualità in un'area geografica centrale, in segmenti e prodotti mirati", mentre l'investimento in Commerzbank "consente di creare valore in Germania e di rientrare in Polonia".